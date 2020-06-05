癡情警隊男督察承認多番滋擾前女友　被判囚8周

癡情警隊男督察李天洛(35歲)與女友分手後，疑不堪打擊患上抑鬱症，多番透過打電話及電郵滋擾前度，即使女方轉電話號碼逃避仍數度登門，女方舉家遷居，他又造訪其工作地點並滋擾其友人。該男督察今(5日)於東區法院承認2項普通襲擊、1項遊蕩致他人擔心及1項拒捕罪，裁判官最終判處該李需監禁8星期。

控方今日為案中兩名女事主申請匿名令，並披露事主X（即被告前女友）事後需接受心理輔導，而事主Y（即X的朋友）事發時正懷孕，現時她已分娩但情緒仍然波動，兩名事主均擔心被起底，影響工作及家庭，故不希望她們的名字被公開，控方申請獲法庭批准。

案情指被告與X於2013年中開始拍拖，至2018年初分手，X表明除工作以外不要再找她。惟被告仍不時在她家附近出現，X曾透過家門外的閉路電視見到被告在門外出現。一次X回家時在家門外又遇見被告，被告抓著她的手要求傾談；之後被告又去找X的朋友Y，詢問X的近況但遭拒絕，其間被告拉開Y的椅子令她險跌低。

被告又被指到X的家門前且拒絕離開；至今年2月21日，警方拘捕被告，但他卻推開兩名警員，令他們的手擦傷。

沒有律師代表的被告表示沒有任何求情。裁判官指本案背景源自情侶間的感情糾紛，被告身為警務人員，在不同時間不同日子做出一連串犯罪行為，判監無可避免。其中Y於事發時懷孕，被告卻拉開她的椅子令她險失平衡，但無證據顯示被告知悉Y當時懷孕是知情，故法庭不會就此作考慮。

裁判官又指，被告在遊蕩控罪發生時跟女友分手已一年多，但他仍苦纏對方，令對方身心俱疲受驚；拒捕控罪更是嚴重的，因被告本身亦是警員，拒捕過程歷時4分鐘，事件令兩名警員受傷。裁判官最終決定判處被告監禁共8星期。