無業漢涉向警擲磚　被裁定襲警罪表證成立　

去年11月8日大批市民在銅鑼灣悼念墮樓不治的科大學生周梓樂，當晚警方拘捕多人。其中一名34歲無業漢被指曾向一名軍裝「士沙」擲磚，被控一項襲警罪。被告否認控罪，案件今（5日）於東區法院開審，控方傳召涉案士沙作供，他稱遭被告以磚擲向左胸方向，但無被擊中。裁判官今午裁定表證成立，被告不傳召任何證人，案件押後至6月24日裁決，被告獲准續保釋。

34歲無業漢林耀庭，被控於去年11月8日晚，在銅鑼灣崇光百貨門外襲擊警署警長魯君樑；魯君樑供稱，事發晚有約500人在銅鑼灣聚集，他與同胞到現場觀察，約晚上8時半收電台指示上警車離開時，見到人群中的被告向其左胸方向擲一件紅色物品，但沒有擲中，魯隨即上前制服被告。

辯方質疑魯在口供紙聲稱自己有被擊中左胸，庭上卻說沒有被擊中，是因為看到影片後改口供，魯則同意兩次口供有不同。辯方指魯根本沒有見到誰人擲磚，質疑魯是說謊，惟魯並不同意。

警員謝南偉接著供稱，當日在魯的後面，看到有東西擲向魯，之後他協助魯制服懷疑擲物的男子，其後證實為被告，魯向他表示是遭擲磚，謝見路邊有一塊紅磚，獲魯確認後便拾起作證物；辯方質疑謝根本看不到任何人擲磚，只是事後看片段才說是被告，又稱謝所拾的磚塊也不是被告擲出，只是「見到就求其執舊磚」，謝不同意，但謝同意現場片段無法完全反映當時情況，其後又補充但與現實情況無矛盾。