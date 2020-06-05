貝鈞奇指噓國歌情況難解決　足總研設黑名單保名聲

《國歌條例草案》(《國歌條例》)於昨日(4日)三讀通過，並將於下周五(12日)刊憲生效，日後以任何形式侮辱國歌即屬違法，有望遏止近年部分球迷「噓國歌」的亂象。香港足球總會主席貝鈞奇表示，不排除引入外國球會的「黑名單」制度，制止在球場不守法例、噓國歌的球迷進場觀賽。

在《國歌條例》生效後，若以任何方式侮辱國歌或篡改國歌歌詞或曲譜，以歪曲或貶損方式奏唱國歌，故意發布例如放上網或公開播放，可以被判監3年及罰款5萬港元，但須視乎有否犯法意圖，是否故意侮辱國歌。而球迷在賽前「噓國歌」的行為，有機會觸犯法例，且於事發後2年內皆可被追溯。

貝鈞奇認為，新法例有望杜絕「噓國歌」亂象，又指《國歌條例》通過後總算有法可依，相信會有一定阻嚇力，並呼籲球迷不要以身試法。貝表示，基於過往足總曾屢因球迷在賽事中「噓國歌」而被國際足協罰款，加上情況看似沒有解決迹象，故足總正考慮引入外國球會的「黑名單」制度，禁止滋事球迷進場觀賽，以保障足總的名譽和避免損失。

對於足總引入黑名單的制度，執業大律師龔靜儀認為，將有效遏止球迷「噓國歌」的行為，加上《國歌條例》已獲通過，所有罰則都很清楚，球迷應三思而後行。龔又指，「黑名單」制度有助討厭國歌的球迷避免犯法，於他們而言也是好事。

至於本身是律師的議員周浩鼎則指，「黑名單」制度的做法合理，又指球迷若在比賽中持續出現「噓國歌」的行為，亦有損足總的聲譽，故認為這是保障其名聲的恰當做法。周重申，《國歌法》的立法原意只是希望大家尊重國歌，只要不對國歌做出不當行為，市民毋須擔心。