涉收受同事逾9000元貸款　康文署職員被廉署起訴

廉政公署今日(5日)落案起訴一名康樂及文化事務署一級康樂助理員，控告他涉嫌未經許可向受其監督的2名同事索取及收受貸款並索賄，金額共逾9000港元。被告已獲保釋，以待下周二(9日)在東區裁判法院答辯。

57歲被告陸建勳，被控2項訂明人員索取和接受利益罪名，及5項訂明人員索取利益罪名，均違反《防止賄賂條例》第3條。他另被控一項公職人員索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條。廉署早前接獲康文署轉介的貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。

有關罪行涉嫌於2018年8月至2019年5月期間發生。被告於案發時任職康文署一級康樂助理員，被派駐到鯉魚門公園工作，負責監督該公園的清潔及維修工作，包括公園清潔承辦商的清潔工人的工作。若被告與鄰組一名署理二級康樂助理員在同一更份工作，而對方的上司並非當值，被告亦會負責監督該署理二級康樂助理員的工作。

其中2項控罪指被告涉嫌未得行政長官一般或特別許可，向該署理二級康樂助理員及鯉魚門公園清潔承辦商一名清潔工人，索取及接受兩筆分別2000港元及5000港元的貸款。

另外5項控罪指被告涉嫌未得行政長官一般或特別許可，先後3次向上述署理二級康樂助理員，索取另外3筆共逾2000港元的貸款，以及於另外2個場合向上述清潔工人每次索取數百港元貸款。

餘下一項控罪指被告涉嫌無合法權限或合理辯解，向該署理二級康樂助理員索取數百港元貸款，作為協助對方獲取對其有利的員工評核報告的報酬。