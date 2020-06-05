私立及國際學校徵費層出不窮　教育局下學年起設規管

本港不少國際學校除了收取學費外，亦會要求家長購買債券，或支付提名權、工程費用等以籌集資金，申訴專員公署今年1月發表主動調查報告，批評教育局多年來一直沒有就收費設立審批制度，與《教育規例》有矛盾，促請當局盡快制訂審批機制。教育局局長楊潤雄今(5日)表示，局方一向視這些費用為學校與家長之間的「私人財務安排」，惟現今國際學校發展出不同收費，下學年起會要求所有私立和國際學校就徵收其他費用提交申請。

立法會教育事務委員會討論向4間國際學校提供工程設備貸款，教育界議員葉建源提到，不少國際學校都會向家長徵收其他費用，包括債券、提名權或作工程徵費，費用高昂，惟當局未有規管，要求當局監察，以免令國際學校「超級貴族化」。議員譚文豪亦表示，家長在購買債券和繳交工程費用上並無選擇，形容是「焗畀」，要求教育局承諾檢討相關收費，例如要求學校收到政府資助後，減少相關收費。

楊潤雄表示，下學年起會要求所有私立學校徵收學費以外的收費前，都需向提交申請，局方會「一次過」要求學校申請，但仍需時整理出合理和切合學校需要的制度。至於2020/21學年前其他徵費，楊表示每間國際學校的運作，以及收取費用的用途都所不同，局方需要與每間學校商討，建立適當的規管程序。他強調，教育局以往視債券為學校和家長之間的私人財務安排，不會直接參與，惟現時不同學校推出不同的收費，有必要實施審批制度。

另外，會上通過了向財委會建議向宣道國際學校、香港墨爾文國際學校、香港思貝禮國際學校以及法國國際學校，免息借出共14.4億，應付學校工程費用，貸款分10年攤還，預計令政府少收近3億利息。委員會亦通過向財委會提交12.6億元的一筆過撥款，資助自資專上院校成立約30個新課程，楊潤雄認為撥款有助提升院校競爭力。