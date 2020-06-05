豬油廠入稟告地政總署　要求續在大塘湖謍運

政府為擴建石湖墟污水處理廠，早前頒令全港唯一一間豬油廠「權豐豬油廠」搬離現時位於沙頭角大塘湖的廠址。廠主於2018年為此申請司法覆核，但法庭拒絕受理。廠主於昨日(4日)再次入稟，向地政總署提出民事訴訟，指稱署方人員在過去十多年，多次以口頭表示廠方可以繼續在上址營運，廠方才會作出投資。廠主現要求法庭頒令，要求署方讓其繼續在廠址營運，或就口頭誤導廠方作出賠償。

本案原告是鄧志輝，被告為地政總署（由署長代表與訟）。原告表示，他是權豐豬油有限公司兩名董事之一。原告母親由1965年起，已向政府租用廠址經營牛骨廠，至1992年改營豬油廠，當時城規會同意更改土地用途。但至2000年左右，廠址附近的鄉事委員會及村民代表，就以環境滋擾為由反對廠方繼續營運。原告母親就向地政總署要求，更改租約條文內的土地用途，但一直不獲署方接納。到2011年，原告母親去世，原告遂向署方申請繼承亡母租約，但署方以原告母長時間違反土地用途為由拒絕，至2017年更以興建污水設施為理由發出搬遷令。但至今豬油廠仍在原址營運中。

原告現在表示，由他母親在1992年申請修改租約起，署方人員已口頭表示申請必會成功，又稱政府默許其豬油廠運作，不會將之驅離等。及至申請修改租約被拒，署方仍向原告母親表示，這樣做只是為了應付反對村民，再次承諾會讓豬油廠經營。其後原告母親去世，署方人員又向原告指會批准他繼承租約。原告指其工廠是基於上述陳述，才會一直在原址投資經營，因此署方應繼續讓廠方原址營運。