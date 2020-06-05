港版國安法：5月移民查詢按年急增39倍　台灣最熱門

近日新冠肺炎疫情有所緩和，加上全國人大通過「港版國安法」的立法決定，令移民成為城中熱話。有移民顧問機構今日(5日)表示，單計今年5月份，己經收到約800宗有關移民的查詢，較去年同期大幅攀升約39倍，而較今年4月的150宗，則急升逾4倍。至於查詢大幅增加原因，機構估計和疫情放緩有關，加上去年反修例示威，以及近期港版國安法亦成為移民查詢大增的催化劑。

美聯移民顧問策略總監鄭天殷表示，自去年下半年的社會運動後，不少港人萌生移民的念頭，由於近日疫情漸趨穩定，令港人移民意欲急劇增加。就查詢地區分類，台灣依然是最熱門的地方，佔60%；其次是歐洲約佔20%；而英美澳加等地則佔15%。她又指港人主要查詢內容分成5大類，包括移民申請期間能否在當地工作或讀書、是否容許持有雙重國籍、公民以及居民福利待遇分別、稅務制度和教育制度。

鄭指出，查詢台灣的人士主要為年輕人及家長。由於台灣投資移民入場門檻較低，僅需600萬元新台幣(約156萬港元)即可，加上生活水平較低，地理及文化接近香港，因此最受港人歡迎。

至於英、美、澳、加的查詢較少，鄭認為主要和美國查詢量減少有關，因該國早前疫情嚴峻，加上其投資門檻由50萬美元(約400萬港元)，飆升至90萬美元(約700萬港元)，令打算移民的港人卻步。而澳洲和加拿大近月的查詢人數，則較疫情前略有上升，估計是當地的生活質素及醫療福利，成為更多人考慮移民的因素。

她又解釋，不少查詢和申請者為家長，希望為子女找到好的教育制度，因此鄰近英國的愛爾蘭亦有不少查詢。該國語言以英語為主，加上不用坐「移民監」，只需捐獻40至50萬歐元(約349至436萬港元)予當地團體的公益項目，並每年身處愛爾蘭1天，便可獲得長期居留許可。另外，家長可為子女提交移民申請而毋須一同移居，而子女在移居當地5年後，即可入籍愛爾蘭，享有歐盟及英國定居權，並可以國民身份繳交較低的學費。