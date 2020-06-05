大埔滘策誠軒暫住屋收逾千宗申請　超額申請約7.8倍　

香港房屋協會的大埔策誠軒「暫租住屋」項目已於本周二(2日)截止申請，共收到逾1000宗申請，超額約7.8倍。房協指將於本月19日進行電腦抽籤，以決定申請人的優先次序；首批成功申請的家庭預計可於今年8月入伙。

房協日前與香港鐵路有限公司簽訂協議，以5年期借用方式，使用其物業策誠軒營運過渡性房屋。上述項目於上月20日起接受申請，目前共收到1141宗申請；當中609宗來自三人家庭、453宗屬四人家庭、76宗為五人家庭，以及3宗為六人家庭。項目中可供輪候公屋家庭作申請的過渡單位共185個，當中超過130個將以房協「暫租住屋」形式出租，其餘約50個單位將經房協交由香港社會服務聯會出租及營運。若以房協營運的單位數推算，今次申請錄得超額約7.8倍。

房協表示兩周後進行電腦抽籤，決定申請人的優先次序，再根據其優先次序號碼及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續。惟房協提醒申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而沒有出席編配單位程序，其申請會被取消。