黎智英保釋期內再涉公然犯法　政界促警方迅速拉人

有數案在身的壹傳媒黎智英昨日(4日)公然出席未獲發不反對通知書的六四集會，而且集會人數多於8人，涉嫌違反「禁聚令」和干犯非法集結罪。有政界人士批評，黎早前被控的罪行已涉及非法集結，今次在保釋期間再參與涉非法集結的集會有公然藐視法庭之嫌，認為警方應果斷即時執法。

黎昨傍晚六時許現身維園出席集會，並由李卓人、何俊仁、議員梁耀忠陪同進場，同場還有民陣副召集人陳皓桓和議員尹兆堅等逾10人，惟黎逗留短短約15分鐘便「快閃」離開。身兼執業大律師的議員容海恩指出，不論逗留時間多久，即屬違反禁聚令，而有關集會亦未獲得警方發出「不反對通知書」，故他們有可能干犯非法集結罪。

「23萬監察」發言人王國興直斥黎智英早有前科，並涉嫌在保釋期間再度干犯同類罪行，反映黎一錯再錯、毫無悔意，更有明知故犯及公然藐視法庭之嫌。王促請警方嚴厲果斷執法，不要姑息養奸，坐大其犯法的膽量。

黎智英目前有4宗刑事案件在身，共面對6項控罪，包括他於3年前涉嫌刑恐記者案，以及3宗於去年發生的未經批准集結案，被控2項未經批准集結，及3項參與未經批准集結。