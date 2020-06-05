沙中線申百億元追加撥款　議員轟陳帆借停工靠嚇

港鐵沙中線工程醜聞多籮籮，最近更向立法會財務委員會(財委會)申請約100億港元的追加撥款。運輸及房屋局局長陳帆今午(5日)在財委會上指，如沙中線撥款無法通過，工程最早將於10月份暫停，有約3千名工人及工程人員的就業受影響，並會引伸外額開支。

陳帆表示，如撥款未獲通過，路政署和港鐵將發出暫停工程通知書，屆時啟德至紅磡段將通車無期。至於會引伸的額外支出方面，他表示包括回填已開挖的工地、遣散員工、處理申索等，又指日後如重新啟動工程，亦須重新招標，所須的開支將遠超目前的追加撥款。

多名議員批評當局「發窮惡」和感情勒索，威脅議會批出追加撥款，要求陳帆問責下台。議員郭家麒形容，沙中線工程是本港最多醜聞的工程，政府、港鐵、分判商等多個部門在調查過後均不用負責，直斥政府厚面皮，申請撥款總是沒完沒了。

議員鄺俊宇認為，100億港元的追加撥款足以派發兩年生果金，批評政府監管不力、一錯再錯，至今沒有任何一個人為錯誤負責，更直斥政府今次追加撥款是「食錯藥」，指停工是「靠嚇」，應以謙卑態度去申請追加撥款。

議員謝偉銓認為，是次追加撥款如計算應急費，實質超支或高達165億港元，又指工程龐大，涉及不少變數也是在所難免，質疑為何港鐵作為項目管理人卻毋須負責，但卻由納稅人承擔。

議員梁美芬表示，會以市民整體利益為重，故傾向投贊成票，但她認為港鐵作為本港運輸行業的最大龍頭，管理層應為沙中線醜聞負責，梁直言應「賠禮道歉」，建議最少應提供1年票價優惠，以挽回民心，希望港鐵認真考慮。

陳帆沒有回應辭職問題，僅指要負責的港鐵相關同事已離開崗位，他有責任嚴肅跟進調查委員會的建議，而政府方面則作系統性檢討，但並未完成。

港鐵行政總裁金澤培承認沙中線工程造假醜聞不理想，未有正面會否接納梁美芬的建議，僅稱早前港鐵已因應新冠肺炎疫情，由今年7月開始向市民提供為期半年的8折票價優惠。