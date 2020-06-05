賭王遺產惹關注　何超雄率先向法院呈交知會備忘

一代賭王何鴻燊於上周二（5月26日）與世長辭，其家人尚未公布喪禮日期，其遺產分配問題卻已引起大眾關注。今日（5日）其大房女兒何超雄，已率先向高等法院遺產承辦處呈交知會備忘，要求法庭在批出遺產授予書前，必須先行通知她才可進行。

何超雄在今日入稟的知會備忘表示，其登記是根據《無爭議遺囑認證規則》發出，針對在今年5月26日、於香港養和醫院去世的何鴻燊的遺產事宜。她向高院要求，在她指定的律師行獲得通知之前，法院不可在何鴻燊的遺產授予書上蓋章作實。

根據《無爭議遺囑認證規例》，任何人如欲確保遺產授予書不會在他不知悉下獲蓋章，都可在遺產承辦處登記知會備忘。一般而言知會備忘的有效期為6個月，但申請者可以再次登記。除遺產受益人外，例如死者生前的債權人為了保障其債項權益，亦可登記知會備忘，以免遺產被暗中分配。

而跟相關遺產有利害關係的人士在得知有人登記知會備忘後，則可以向遺產承辦處申請，向知會備忘登記者發出警告書，要求登記者向承辦處呈交應訴書，澄清他與遺產有何關係，及與警告書申請者是否有對立的利益。

何鴻燊的喪禮由幾房家人聯合籌辦，至今仍未正式公布確實日子，據知原本屬意短期內於香港殯儀館舉行私人喪禮，由至親送別賭王，然後再分別在香港及澳門兩地舉行追悼會。但由於籌辦喪禮需時，加上疫情下隔離令、禁聚令的限制，喪禮要到7月才舉行，並已選定幾個日子，有說其中一個是7月10日。據知喪禮已包下香港殯儀館一樓的基恩堂及地下福海堂，可容納近千人。

因賭王將於港澳兩地分別舉行追悼會，加上中央和其他國家都會派官員前往致哀，故選址方面，香港很大機會在會展展覽廳舉行，而澳門的追悼會則已選定澳門旅遊塔。