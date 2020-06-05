理大生涉示威時藏摺刀　同行者稱被告只是路過

理大生於去年12月在旺角遇查，被搜出摺疊刀及玻璃爆破器，被控在公眾地方管有攻擊性武器，及管有適合用作非法用途的工具並意圖作非法用途使用兩罪，他否認控罪，案件今（5日）在西九龍法院續審。事發當晚與被告到「黃店」用膳的僱主以辯方證人身份作供，重申被告當日沒有戴口罩且是吃飯後路過，被截查時也沒有叫囂喧嘩。案件現押後至6月10日續審。

18歲被告陳靖鋒，報稱任職運輸工，同時亦正就讀理工大學。他被控於去年12月9日，在彌敦道好望角大廈外攜有一把摺疊刀和卡片刀；以及管有一支筆型玻璃爆破器。

事發當日與被告晚膳的姓蘇男僱主作供，指當日晚上約8時許，他和被告連同數名員工，合共7人前往旺角兆萬中心樓上食肆食放題，該食肆有牆壁讓人貼便利貼表達「光復香港」等訴求。蘇承認當日有貼便利貼，笑言「好似寫咗全單8折」，惟最後只獲85折折扣。

蘇續供稱，約2小時後眾人離開，未幾警方便截查他們，他指除被告外，其餘各人均准放行。蘇重申他們從沒有叫囂，警員亦無指控他喧嘩或非法集結，而被告由始至終都沒有戴口罩，從他用手機拍攝的片段亦反映了情況。