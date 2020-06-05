海關揭口罩標示虛假分銷商地址　旺角荃灣藥房拘4人

香港海關早前接獲舉報，指有藥房出售一款印有「USA Face Mask」字樣、懷疑附有虛假的分銷商地址資料標示的外科口罩。關員隨即進行試購，並將樣本送往化驗所作含菌量測試，證實符合標準，惟其列出的美國分銷商地址失實，相關地點並無供應、分銷及生產相關口罩。

海關商品說明調查科高級調查主任謝家榮表示，該批口罩為50個盒裝，售價100港元，關員於今日(5日)採取執法行動，兵分兩路搜查位於旺角及荃灣的4間藥房，搜獲464盒、共23,200個涉事口罩，並以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕3男1女(30至39歲)，包括1名藥房董事及3名店員。被捕人士已獲准保釋候查，海關仍在調查案件，不排除有更多人被捕，由於口罩來源不明，市民應立即停止使用。

海關的「守護者」行動由今年1月27日至今已維持超過4個月，期間出動逾5,000人次的關員，在全港零售點巡查超過33,000間次，以確保市售防疫產品符合《消費品安全條例》及《商品說明條例》的規定。海關呼籲市民，購買口罩時要留意標示，包括生產及有效日期等，如包裝以至口罩本身有毀損、污漬或異味則請勿購買，如有懷疑可向店員查詢，並應光顧信譽良好的店舖。