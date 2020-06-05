學警指控教官涉詐騙　被告被指教學警報大數

控方證人指，被告歐智威曾教導他在學警班的財政記錄上「報大數」。

警察學院一名警長在擔任學警班副班主任時，涉嫌多次威嚇學警，以榨取他們共25萬港元案，今(５日)於區域法院續審。控方傳召另一名於案發時擔任班內財務長的學警作供，他指出被告身為教官時，曾提出要學警投票選出班內「最不適合做警察」的學員，又教導他於財政記錄上造假「報大數」。

被告歐智威(49歲)案發時為警長，他於12年12月至翌年6月期間，同時擔任2170期SS班的副班主任，負責福利、宿舍管理和班務等事宜。

控方傳召警員翁子材作供，他獲免予起訴書以頂證被告。翁於案發期間被編入SS班，並負責處理班中財務。翁指SS班曾於被告的建議下票選班內「最不適合做警察」的3位學員，結果翁被選中，被告隨即揚言會「革走」被選中的學警。後來，SS班的班主任欲調查班內財政時，要求翁和另一名財務長製作財政記錄。被告得悉後，教導兩人應如何「報大數」，例如以學警吃的外賣較貴作藉口，虛報外賣花費。

翁又指，被告提出要每名學警支付1000港元購買獎品及紀念品時，連同被告在內有不少學警均有異議，希望把金額下調。惟被告待眾人散去後，把翁截停並威嚇他「你依家好等錢洗咩？唔好搞咁多嘢！」翁怕受被告針對而作罷反對金額。最終SS班同意合共支付3萬港元，卻換來攬枕等獎品，以及每人一支手電筒作紀念品。