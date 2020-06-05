明專新設5個學士課程　物理治療科學費減半

明愛專上學院昨日（4日）宣布，將於2020/21學年開設5個學士課程，包括物理治療課程、人工智能、翻譯科技、幼兒教育及設計新創企業管理學士課程，所有課程已獲學術及職業資歷評審局認可，以及行政長官會同行政會議批准。校方指，已斥資1,600萬元增設面積達8000平方呎的物理治療實驗室及現代化的教學設備，為學生提供實習教學。

目前明專的物理治療課程尚未列入「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）資助，但「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」可支援自資院校開辦切合市場需要、但成本高昂的特定學士學位課程，當中包括物理治療課程。

校方指，考慮到修讀物理治療(榮譽)理學士課程學生的經濟負擔，扣除免入息審查資助計劃的補助後，明專特別為今年入學的物理治療一年級學生提供42500港元學院資助，學生獲得的總資助金額，將相當於「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)的相關課程，令實際繳交的學費大幅減少達50%。

此外，明愛白英奇專業學校亦新設健康護理高級文憑課程，分設2年全日及3年兼讀制，方便在職人士進修。課程已納入「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)，學生可獲得37300港元資助。