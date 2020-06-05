中國鐵建香港高層　涉貪污詐騙7530萬元信用證

廉政公署今日(5日)落案起訴4名人士，包括中國鐵建(香港)有限公司高層、2間建築公司的2名董事，控告他們涉嫌透過貪污手法以詐騙7530萬港元的信用證，涉及賄款逾170萬港元，以及清洗黑錢。各被告將於下周二(9日)在東區裁判法院應訊。

51歲被告王曉杉，為中國鐵建(香港)有限公司(中國鐵建香港)副總經理，該公司為上市公司中國鐵建股份有限公司(中國鐵建)的子公司；56歲劉慶龍，是已結業的景泰建築工程有限公司(景泰建築)董事及已結業的成達建築工程有限公司(成達建築)首席行政官；69歲盧沛如，是成達建築董事；以及33歲陳家豪，是盧沛如的女婿及Azure Industrial Limited (AIL)董事。4人共被控16項罪名。

王曉杉於案發時為中國鐵建香港的副總經理，負責業務發展。劉慶龍及盧沛如則分別為成達建築的首席行政官及董事。劉慶龍亦是景泰建築的獨資股東及董事。盧沛如又操控11間公司，當中包括AIL。盧沛如的女婿陳家豪為AIL的獨資董事。

中國鐵建香港及成達建築於2016年9月簽訂諒解備忘錄，成立合營公司以進行一些建築項目。同年12月，中鐵國際貿易香港及成達建築則簽訂3份貿易協議，讓中鐵國際貿易香港作為成達建築的採購代理，為另外3個項目，從景泰建築採購建築材料，涉及款項以信用證支付。

串謀欺詐罪名指王曉杉、劉慶龍及盧沛如涉嫌於2016年6月1日至2017年3月16日期間，一同串謀和與其他人士串謀欺詐星展銀行，從而致使該銀行支付共逾7530萬港元予景泰建築。上述3人涉嫌向星展銀行申請開出3張以景泰建築為受益人的信用證，而明知該等信用證並沒有真正的相關交易；以及提交虛假文件，以支持有關申請。

其中一項貪污控罪指王曉杉及盧沛如，涉嫌於2016年6月1日至11月15日期間，一同串謀使王曉杉在無合法權限或合理辯解下，接受總額逾14.8萬美元(即逾115萬港元)，作為轉介成達建築給中國鐵建香港進行業務合作的誘因或報酬。

另一項貪污控罪指王曉杉及盧沛如涉嫌於2016年12月13日至2017年6月7日期間，一同串謀使王曉杉在無合法權限或合理辯解下，接受總額逾6.1萬美元(即逾47.5萬港元)及12.5萬港元，作為致使中鐵國際貿易香港向成達建築提供財務資助的誘因或報酬。

餘下13項控罪指，劉、盧及陳涉嫌於2017年1月24日至9月25日期間，處理在景泰建築、AIL及盧沛如操控的其他公司的多個銀行戶口內的7530萬港元，即上述串謀欺詐罪名中提及的款項。王曉杉、劉慶龍及盧沛如被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。王、盧兩人同被控兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。

另外，劉慶龍亦被控一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》。盧沛如另被控12項相類罪名，當中一項控罪與陳家豪共同被控。