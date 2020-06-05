旅遊業界促粵港澳健康認證碼互通　指創科局快將完成工作

政府宣布延長海外入境人士的強制隔離令至9月，令原本已陷入停擺的旅遊業更加雪上加霜。香港旅行社東主協會在立法會議員葉劉淑儀的協助下，今天(5日)聯同多名旅遊業界經營出入境、酒店和旅遊巴公司等代表，約見食物及衞生局局長陳肇始，向對方表達旅遊業界對於盡快通關及結束14天強制隔離令的強烈意願。

會上，香港旅行社東主協會會長葉慶寧歸納業界意見後，向陳肇始提出7大建議，包括建議旅遊氣泡，即放寬周邊疫情已紓緩的地區，如內地「大灣區」、澳門、台灣和泰國等地的檢疫令，讓業界恢復旅遊業務﹔推出「第三輪防疫抗疫基金」；容許旅行社以「團進團出」形式復辦旅行團；容許每間持牌旅行社的兩名負責人或代表，可以在持有健康證明的申報下往來大灣區等。

葉慶寧會後轉述陳肇始意見指，粵、港、澳三地政府相關部門一直就「健康認證碼」的操作互相進行溝通，港府創新及科技局正盡快完成有關工作，目前進度良好，但她沒有承諾何時才能解除入境檢疫令。葉指，商務及經濟發展局亦就「旅遊氣泡」與周邊疫情穩定的國家或地區進行溝通，政府希望香港盡快逐步恢復旅遊活動，但前提仍要視乎有否本地確診個案爆發。