懲教署去年錄得400宗院所暴力個案　31宗轉介警方

懲教署今日（5日）出版《2019年年報》回顧去年的工作，指去年涉及院所內暴力行為的個案共有402宗，主要涉及在囚人士打鬥或襲擊他人，其中屬較嚴重須轉介警方跟進個案有31宗，較前年增加5宗，期間處理事件時共有20名職員受傷。

根據數去年新收納的服刑或還押人士共有14224人次，較前年下降了18%。新收納的高保安風險服刑在囚人士有128名，較前年增加8%；截至去年年底，該類在囚人口有552人。至於去年懲教院所共發生7宗集體違紀事件，較多牽涉打鬥、煽動他人參與集體行動，涉及的在囚人士總人次為95次，當中約70%有黑社會背景。

被稱為「懲教署飛虎隊」的區域應變隊去年共出動42次及處理高保安風險押解個案共401次。署方指區域應變隊由原先分布於港島、九龍及大嶼山三區，擴展至新界、喜靈洲及在個別大型懲教院所內部署，例如荔枝角收押所、赤柱監獄及羅湖懲教所。

年報又指出，懲教署仍處於職員流失的高峰期，預計在2019至20年度會招聘約50名懲教主任及全年招聘約310名二級懲教助理，以填補現有空缺。另外，署方正發展「智慧監獄」設施，預計第一代的「智慧監獄」將於今年內在大潭峽懲教所投入運作。