政Whats噏：戴耀廷李柱銘赴英國告洋狀　遭冷待被斥嘥氣

戴耀廷(左)自爆曾與李柱銘去英國搵保守黨議員商討香港問題，但遭冷待及被斥嘥氣。(袁志豪攝)

本港反對派或民主派經常到外國「唱衰香港」，又乞求外國政府干預香港內部事務，甚至制裁香港。一心山長水遠飛去外國告洋狀，以為見到外國政要講兩句就立大功，結果遭冷待收場。違法佔中環發起人戴耀廷今晚(5日)自爆，曾經與外號「李漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘去英國搵保守黨議員討論香港問題，點知無人理佢哋，仲寸爆佢哋嘥氣，真係自己攞架嚟丟！

本港多間大專院校今晚於港大學生會大樓舉行名為聯合集會討論「港版國安法」，約有100人出席。港大法律系副教授戴耀廷自爆，在2018年時曾與李漢奸到英國尋找保守黨議員，欲打算與對方商討香港問題，但在保守黨召開大會的地方走來走去，也未獲理會，最後只有一名委員會主席向他們稱：「嘥氣啦你哋，冇人會理你哋，最緊要係同中國貿易」。戴耀廷冇人識都唔出奇，但自以為仍有政治能量的李漢奸獲如此冷待，真係情何以堪！

不過，戴耀廷死撐話，在反修例運動和「港版國安法」出台後，現時不用再作游說，因香港事務已受國際關注。如果係咁，咪證明過去反對派告洋狀都係嘥氣兼多餘囉。