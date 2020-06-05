殯儀館調錯遺體燒錯屍　家屬設靈泣別：無好好保護爸爸

上月底東華三院轄下紅磡寰宇殯儀館爆出誤將兩具遺體調亂，土葬的遺體先被領走後火化，原應為遺體土葬的黃家，今晚(5日)在大角咀九龍殯儀館為先人設靈，親朋戚友到場致祭悼念者眾，氣氛沉重哀傷。各親友致送的花圈花牌眾多，擺放到靈堂外，當中一個是「東華三院高級公共服務經理吳耀漢先生敬輓」花牌。

子孫眾多且安排好土葬的是享年79歲的黃老先生，其女兒今晚在致悼詞時眼泛淚光且數度哽咽，說父親5月1日安詳離世，在世時福壽雙全、子孫成群，怎料最後一程卻接獲調亂殯儀館先人遺體的噩耗，更說「不孝子孫無好好保護爸爸」，對親朋戚友無法瞻仰遺容、父親死後不得安寧感到非常抱歉，又感謝好友對父親的送別及支持與祝福。

對於至今仍未領回父親的骨灰，黃女士在悼詞中說，錯領遺體的另一家人，曾將遺體安放在玻璃棺內，在5月18日舉行兩個半小時喪禮，曾超過150名親友瞻仰遺容但沒有發覺，她亦懷疑這個被火化的遺體根本不是其父親，不禁問「我哋爸爸去咗邊度呢？」希望當日有份出席該位逝者悼念儀式的人士，能盡快與她聯絡尋出事件真相。

黃女士說親友們仍未研究如何追究，萬事以先人為大且好好安葬，指父親遺願應在本港永久墓地土葬，今次調亂體令亡父失去土葬資格，現時一家為物色葬地奔波，但一定會盡最大努力完成父親遺願，讓他盡快安息。