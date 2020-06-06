東方日報A1：公屋擬疫市加租9%　房會無情　貧戶慘情

疫情未過，各界促請共度時艱之際，房屋委員會猶如鐵板一塊，無情加租！近七十八萬戶、逾二百一十六萬名公屋居民面臨九月或加租百分之九。房委會即將檢討公屋租金，按照居民入息變化決定加租幅度，政府統計處最新數字反映，公屋居民收入在二○一七至一九年間上升百分之九，按機制估計將加租百分之九，亦是公屋連續十年第五度加租。面對經濟下滑，竟逆市加租，房委會被斥無良和不人道，各界促請凍租以及更多租金寬免。

公屋每兩年調整租金，房委會委託統計處每月抽選二千戶，要求他們申報入息，計算入息變化，作為釐定租金調整幅度的參考。今年檢討租金是對比公屋居民在一七及一九年的收入變化。根據統計處最新數字推算，公屋住戶入息中位數在一七年初為二萬一千元，到一九年底升至二萬二千九百元，升幅百分之九。現時公屋平均租金約二千元，而市區大單位高約四千五百元，如加租百分之九，加幅已達四百零五元。

過去四次公屋加租，幅度均達一成上限。由於政府今年代公屋居民繳交一月及七月份租金，作為紓困措施，預料房委會不會再有寬免，即公屋居民要「硬食」加租。房委會下周一召開大會，據了解，多名委員都會發言，向房委會主席、運輸及房屋局局長陳帆施壓，要求政府回應訴求。

議員尹兆堅稱，因應疫情影響，經濟大受打擊，失業率持續上升，有機會衝上雙位數，基層市民首當其衝。他要求房委會檢討租金時，因時制宜，酌情處理，凍租一年，之後視乎情況再作檢討，避免因數據滯後，於抗疫期間出現逆市加租的情況。他希望房委會能與公屋租戶共度時艱。

議員柯創盛指出，以滯後數字計算租金調整明顯與現時的經濟大環境，以及租戶負擔能力有嚴重落差。他說，非常之時行非常之法，早前房屋協會亦已押後租金檢討，公務員亦要凍薪，故要求房委會押後今輪租金檢討，凍租一年，並寬免租金多兩個月。

公屋聯會總幹事招國偉稱，雖然去年下半年受到社會事件影響，但上半年經濟還好，對比一七年，公屋居民收入有所上升，根據機制，加租是必然。但該會希望房委會免租兩個月，抵銷加租幅度之餘，亦與居民共度時艱。他又認為公屋租金調整機制滯後，反映不到當下疫情影響。

房協早前表示考慮到目前經濟狀況，決定暫緩轄下出租屋邨租金檢討，二○二○至二○二二年的租金原定於今年四月一日開始實施。由於暫緩租金檢討，目前租金水平將維持至今年九月三十日。房協轄下有廿條出租屋邨，共有三萬二千多個單位，居民人數約八萬三千人。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：