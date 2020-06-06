房委會水浸　盈餘139億創10年新高

公屋租金雖然按調整機制，今年九月或加租百分之九，但事實上，房屋委員會出售居屋及綠置居錄得大豐收，本年度綜合盈餘高達一百三十九億多元，創近十年新高。關注團體及多名房委會委員早於今年初已提出，房委會坐擁龐大收入，在經濟下行及民生衝擊下，理應「還富於民」，提供更多紓困措施。

房委會的現金和投資結餘，下年度更高達五百六十八億元，但公營房屋的建屋目標增加令開支上升，估計二○二三/二四年度降至三百五十億元。房委會指其財政預算仍穩健，有資金應付經常開支及保養計劃，毋須房屋儲備金注資。

政府近年推出多個資助房屋項目，令相關收入大豐收，例如本年度資助自置居所盈餘多達一百零九億五千萬元，主要涉及七千個居屋及綠置居單位入帳，包括長沙灣麗翠苑、凱樂苑、啟德啟朗苑及彩虹彩興苑。下年度相關盈餘仍高達一百零三億六千萬元，同樣預計有七千個單位入帳，主要涉及沙田、離島及北區項目。

由於公私營房屋比例調整為七三比，未來十年公營房屋目標增至逾三十萬個。但每個單位的建築成本則下調，公屋每單位由八十萬元降至六十六萬元，居屋單位則由八十二萬元下降至八十一萬元。

修訂後的《房屋條例》在○八年生效，落實公屋租金調整新機制，二○一○年時加租幅度不足百分之五，但房委會都免租一個月。近年加租加到盡，加幅為上限一成，但房委會再無派糖。