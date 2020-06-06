社福機構整筆撥款檢討　小組共識5年1檢

港府自2017年起檢討實行20年的整筆撥款津助制度，惟檢討未有如期在兩年內完成。社會福利署成立的優化整筆撥款津助制度檢討專責小組過去進行約12次會議，有小組成員透露，部分建議已達成共識，包括成立5年1檢的制度。不過，有資料顯示社署低估不同社福服務的人手所需，部分非政府機構更沒有按薪級表為員工加人工，令中低層員工工資長期偏低。成員促請社署更改撥款基礎，為機構增加資源，並設中央人手登記制度，監管機構調整工資。

現時有160多間機構接受整筆撥款，審計署曾批評制度下機構的帳目混亂，小組成員兼社會工作者總工會外務副會長張志偉透露，小組同意機構入帳時要分開資助及非資助的撥款，避免交叉補貼，小組亦同意要設立5年檢討機制，每年檢視不同服務的需要，如更新人手數目等。

至於有關整筆撥款制度的人手編制及撥款基準等事宜則未有進展。張志偉表示，社署透過數十間顧問公司收集業界資料，資料反映社署低估不同服務人手需要，例如有長者服務所需人手多於社署估計的10%以上。惟業界流失問題嚴重，資料顯示業界前線人員的離職率逾15%。

整筆撥款按薪級表的中點薪級等因素為不同機構撥款，張指，數據顯示大部分機構支付予僱員的薪酬沒有超過中點薪級，變相員工工資頂薪點只及中點薪級，但薪酬支出已佔撥款9成，反映機構資源不足，沒法支付更高工資。他認為，社署有必要調高撥款基礎，由中點薪級改為中點薪級以上的兩至3個薪級點，為機構增加資源，同時要求機構承諾會按薪級表加人工，以統一業界薪酬。社署未有回應相關建議，僅表示受到新冠肺炎疫情影響，檢討預計在今年12月完成。專責小組會在完成檢討後，將檢討報告提交勞工及福利局考慮。