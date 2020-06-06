探射燈：混合業權　管理維修複雜

本港公共屋邨早前出現新冠肺炎確診個案後，屋邨室內渠管和排氣系統問題受到關注，惟不少相同設計的舊式屋邨均為租置屋邨，存在混合業權引致複雜的管理維修問題，在短時間內加強防疫工作有一定難度。有關注公屋團體建議，可將租置屋邨「貨尾」放寬予輪候人士購買，除減輕輪候壓力，亦可加快業權統一，方便管理維修。

「如果維修要夾錢，混合業權會引伸出好多問題，房署要夾幾多份呢？如果房署業權佔大份，又會唔會變咗一言堂話晒事呢？所以對住戶最公平都係成條邨賣晒出去。」公屋聯會總幹事招國偉指，現時納入租者置其屋計劃的39條公屋屋邨，約有4.1萬伙仍未售出，他建議房署增加誘因，加快推售「貨尾」單位。

招續指，不少公屋戶正領取綜援，未必有能力或興趣購買單位，房署可設立專屬調遷計劃，安置相關租戶遷往其他公共屋邨，同時放寬租置計劃單位予輪候公屋超過3年的一般申請者或逾6年的單身人士購買，以加快單位轉租為售。

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