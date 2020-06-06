探射燈：食材受污染　易食物中毒

街頭小食固然別有一番風味，但食材若受污染，進食後分分鐘食物中毒，得不償失。東網記者日前直擊有無牌小販，將各肉類食材放於鴨脷洲利東邨垃圾站內存放，衞生情況惡劣，更於炎夏高溫下未有冷藏。有家庭醫生直指，如果肉類未有儲存在適當溫度，會孳生毒素，進食後或會出現嘔吐、腹瀉及發熱，甚至脫水的情況。

「好多人以為高溫煮熟咗就冇事，但其實唔係。」家庭醫生鄭志文表示，肉類需要冷藏儲存，如果暴露於室外多時，便會孳生多種細菌。他解釋，高溫烹調可消滅細菌，然而當中孳生的金黃葡萄球菌和芽孢桿菌，可在肉類內產生耐熱的毒素，「呢啲毒素即使高溫都唔會消滅到，食咗落肚就會食物中毒。」

鄭又指，如果儲存肉類的地方不乾淨，或會沾染到不同的細菌及重金屬，食用後或會出現嘔吐、腹瀉及腹痛，或導致敏感等。

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