探射燈：利東邨小販盤據垃圾站　衞生劣防疫大患

疫情未退，鴨脷洲利東邨無牌熟食小販卻依然猖獗，近10檔小販於邨內的垃圾站外經營，不但在一個個充滿垃圾的大型垃圾箱旁準備食材，更公然在邨內商場卸貨區及空地以明火煮食，即使商場保安經過亦不作驅趕。有議員批評，租置屋邨業權分散，法團各自委聘的管理公司及房屋署又互相卸責，令租置屋邨內衞生情況惡劣，恐成防疫漏洞。

居民表示，每日下午邨內都有無牌小販出沒，又指屋邨自2004年列入租置計劃後，所有公共地方由法團聘請的管理公司管理，無牌熟食小販問題更趨嚴重。

日前下午2時，有小販已開始將原先存放於垃圾站外的檔口，包括手推車及石油氣等工具推出卸貨區對開空地，然後取來食水，烹煮車仔麵、串燒等食物，待用的牛肉及雞肉等生肉並未冷凍保存，在室外近攝氏30度高溫下存變壞風險。

部分小販索性在多個大型垃圾箱旁「起爐」，處理未經烹煮的食材。卸貨區內堆放大量垃圾，傳出惡臭，垃圾箱垃圾滿溢，環境髒亂不堪。小販「開檔」期間，有女保安多次經過只直行直過，並未查問，更未作任何驅趕。小販檔主經營期間數度拉下口罩，一邊吸煙、一邊烹煮食物，食物安全堪憂。

垃圾站被小販盤據，多幢大廈外淪為「流動垃圾站」，大型垃圾箱及家居垃圾堆放，街坊無不繞道而行。另外，商場花槽同樣堆滿垃圾，廢棄口罩亦隨處可見。

議員柯創盛指，租置屋邨權責不清問題存在已久，法團固然有責任積極跟進無牌小販事宜，惟房署亦應主動協調及聯同法團要求政府執法部門採取聯合行動加強打擊。

有關管理公司指，利東邨業主立案法團一直採取積極態度去解決小販問題，包括口頭警告及定時出信要求小販離開，惟之後又故態復萌。該公司亦已建議法團額外增聘保安人員，專責驅趕小販。

不過，擁有最大業權的房署則將責任卸予法團及管理公司。警方則回覆指，相關地點並非其執法範圍。食環署則指，如邨內範圍有無牌小販擺賣，相關業主立案法團及其聘用的管理公司有責任採取規管行動。

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