Dr.東：疫下在家工作飲食不規律　3成糖尿病患者病情變差

糖尿病是本港主要的慢性疾病之一，而疫情期間不少市民改為在家工作，打亂了平常的生活及飲食習慣，對糖尿病患者而言，改變生活習慣會令藥效出現轉變，繼而令病情反覆。有專科醫生表示，臨床發現疫情下有約３成的患者病情有起伏，甚至血糖水平大幅上升。醫生建議糖尿病患者在此期間亦應保持規律的生活習慣，不應以疫情為「藉口」，減少運動的次數，即使長時間在家亦應定時自行測量血糖，以便醫生了解病情。

根據香港糖尿聯會的統計，現時全港約有70多萬人患糖尿病，即每10個當中便有1人是糖尿病患者。據國際糖尿病聯盟估計，到了2030年，香港的糖尿病人數將激增至92萬人 (即13%的人口患糖尿病)。家庭醫學專科醫生李俊傑表示，留意到近年確診糖尿病的患者有年輕化趨勢。李又指，由於生活習慣在疫情下改變的主要是「打工仔」，因此近期較為年輕的患者病情比較反覆。

李醫生曾接觸到1名38歲的糖尿病人，他在約5年前確診，去年約12月覆診時病情穩定，但自今年1月起開始在家工作，變得飲食不定時，運動時間減少，加上不時吃零食，故最近覆診時，他的空腹血糖指數大輻上升，體重亦上升，健康亮起警號。由於該病人不希望「加藥」，李醫生建議他調整生活作息，改變飲食習慣，終令病情回穩。

就近期不少餐廳或商家推出「抗疫食品」，李醫生指出，不少食物的糖分皆被隱藏，即使是湯水亦可能有相當的糖分，他提醒糖尿病患者在疫情期間小心留意食物的糖分及進食的分量，避免過度進食。他亦建議，在疫情下糖尿病患者應該更加自律，強調「疫情唔係唔做運動的藉口」，患者應跟隨醫生醫囑，保持良好的生活習慣，在家中定時自行檢測血糖，以便醫生在有需要時可以遙距跟進病情。