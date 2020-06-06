罷韓投票：同意票逾93萬　韓國瑜成台灣首位被罷免直轄市長

台灣高雄周六（6日）舉行罷免市長韓國瑜投票，是台灣史上首次有直轄市舉行市長罷免投票。根據高雄市選委會點票結果，同意票已逾93萬票，超過合資格投票人數的四分之一，大幅領先反對票，且超越韓國瑜當年當選票數，意味着罷免案獲通過，韓國瑜成為台灣史上首位被成功罷免的直轄市長。韓國瑜其後發表演說，向過去支持他的選民致謝，又批評民進黨對他造謠及抹黑。

韓國瑜在下午5點20分左右率領其主要管治團隊，現身四維行政中心中庭，向民眾發表演說。韓國瑜向過去支持他任市長的89萬選民一鞠躬，並提出三個感謝、三個遺憾、一個祝福，其中感謝支持他的選民、其「最棒的市政府團隊」和沒參與罷韓投票的民眾。惟他批評民進黨將所有心思集中在罷韓，指控綠營買通媒體和網軍對他造謠及抹黑，又指其政策沒得到公平評價，讓他感到遺憾。然而，罷韓的同意票已超過當年支持他任高雄市長的票數。演說期間，他的表情未見太大起伏。在場有支持者激動落淚，向韓高呼「加油」。

不少記者一早在韓國瑜的租屋處官邸守候，被問及周六的行程，韓國瑜簡短回答稱：「要到美濃、旗山，視察519、527豪雨（的災情），木瓜受損及香蕉外銷情形。」被問及罷韓投票時，他則指如果市民覺得這一年半以來，市政府團隊做得不錯，希望他們繼續支持；如果覺得做得比過去20年差，自己亦完全尊重投票結果。

高雄前市長陳菊一早便前往投票，她表示沒有參加周五（5日）的罷韓遊行，又指投票只是善盡公民的責任。曾與韓國瑜爭奪市長一職、現任行政院副院長陳其邁亦回到高雄投票，多名罷韓團體召集人亦已投票。

這次罷韓投票，除發動罷韓團體連日舉辦遊行拉票外，民進黨亦動員呼籲市民投票。報道指，周五晚上高鐵左營、台鐵高雄站均出現返鄉人潮，有市民及學生表示是為了回來投票，也有人表示為了旅遊。

據台媒報道，高雄市警局全日料出動上萬警力於各票站維持秩序。投票將於下午4時結束，並即場點票。假如同意票多於合資格投票人數的四分之一（約57.5萬人），且同意票多於不同意票，韓國瑜將成為台史上首位被罷免的直轄市長。