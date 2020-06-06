2500名中三至中五跨境生擬月中復課　須在深圳接受核酸檢測

小四至中二學生將如期於下周一(8日)復課，但跨境學生的復課安排仍未有細節。教育局局長楊潤雄今早(6日)在電台節目表示，他預計6月中會讓2500名中三至中五的跨境學生試行恢復上課，除了現時開放的深圳灣口岸，福田/落馬洲支線口岸會在上下課時間開放，只提供予跨境學生進出。楊潤雄在節目後補充，跨境學生須在深圳每周進行核酸檢測，費用由深圳收取，家長支付。

楊稱，教育局會為學生安排點對點車輛接送，期望學校能為學童安排午飯，才將他們送至出入境口岸，預料下星期會落實細節，期望本月中試行。他表示，學校正進行校車招標，當局會向學校了解跨境學生在哪個口岸進出較為方便，方便兩地口岸人員核對學生資料。

對於沙田瀝源邨接連出現本地新冠肺炎個案，楊指，教育局與沙田區學校有更緊密地溝通，有校方反映家長擔心。當局與醫學專家溝通後，決定維持小四至中二學生下周一復課，幼稚園高班(K3)至小三於本月15日復課。

楊潤雄指，校方已完成小四至中二周一復課的準備工作，早前中三至中五學生復課時亦未見有問題，局方會保持與醫學專家溝通。

對於日前通過的《國歌法》，楊表示，學校課程一直有教唱國歌及相關歷史，相信法例生效後不會對老師教學有太大改變，未來會檢視課程、資源及教師培訓有沒有需要加強或補充。他又指，日後若有師生侮辱國歌，學校可因應情況處理，如果超乎學校可處理範圍，可以報警求助。