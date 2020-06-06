暴疫夾擊重創航空業　機場員工收入大減70%

機場員工放無薪假成常規！航空業受新冠肺炎疫情影響，面臨半停擺，加上去年受反修例示威夾擊，機場一眾打工仔生計雪上加霜。有工會代表指，機場內不同界別的員工在疫情下均要放無薪假，機艙服務員因航班減少而工作量及收入大減，機場餐飲業及零售業員工同受牽連。有地勤人員反映，平均1個月需放1星期無薪，收入大減達70%，只能依靠政府津貼幫補生計。

香港民用航空事業職工總會副主席李永富表示，來港的客運及貨運航班均減少，航空公司均安排員工放取無薪假，有機艙服務員3個月只有一班航機的工作，其餘時間放無薪假，收入大減。地勤工人盧志光表示，減去日常津貼及加班費用外，更要放無薪假期，平均1個月需放1星期無薪假，收入減少30%至70%，只好依賴政府的在職家庭津貼計劃補貼生計。他坦言疫情持續，擔心地勤公司會因而裁員。

反修例示威期間，有網民發起佔領機場，機管局在去年8月獲法庭批出臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用，旅客需持有機票等才可進入機場。李永富表示，措施令機場內的餐飲業受直接影響，部分餐飲公司今年選擇不續約，寧願結業離場，員工被迫放無薪假，部分則獲安排到其他分店工作。

機場零售業同受牽連，李提到，不少店舖在減價清貨後停業，有員工反映，今年2月至5月均沒有工作，面臨零收入。他反映，機場員工只冀「保住份工」，惟收入減少，支出卻同樣高企，員工感到徬徨無助。他透露，有工人要依靠借貸為生，部分人已轉行任職清潔或保安等。工會促請政府推出消費券，鼓勵本地消費。