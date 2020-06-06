燒錯屍事件苦主今出殯　家屬傷痛難圓土葬心願

約50名親友到場送別先人，但靈堂不見靈柩。(曾紹良攝)

紅磡寰宇殯儀館上月發生領錯遺體燒錯屍事件，苦主家人今早(6日)在九龍殯儀館為先人舉行喪禮，但由於燒錯屍事件，整項儀式都沒有靈柩。協助家人舉辦喪事的許小姐透露，死者生前曾有遺願希望在將軍澳土葬，詎料發生上述事件，現正透過食物環境衞生署欲取回先人骨灰，並會了解若屍骸已成骨灰，還能否以土葬形式入土為安。

喪禮於今早9時舉行，約50名家人及親友到場送別先人，儀式約1小時，10時15分完成後，親友脫下素服陸續離開。不過，這個沒有屍體的喪禮儀式亦有所不同，雖設擔幡買水，但堂中沒有靈柩，也沒有靈車送上山等安排。

許小姐接受查詢時指，先人臨死前曾有遺願，希望以土葬形式下葬將軍澳，豈料遺體被錯誤處理，如今土葬變火葬，家人大感痛苦，最難過是無法讓死者入土為安，心願難了，現正透過食環署欲取回先人骨灰，並會了解屍骸變骨灰能否繼續選用土葬。然而，家人至今未獲當局回覆，感覺「十分困擾」、「事件好似沒完沒了」。

事件在上月發生，家人本將先人遺體暫存東華三院轄下紅磡寰宇殯儀館殮房，惟兩周後突被通知遺體被錯調，一番跟進後，才知道先人的遺體已被人領取，兼舉殯及火化。