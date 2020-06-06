3人涉旺角朗豪坊外示威堵路被控 官斥令更多人用暴力

本周四(4日)晚上旺角朗豪坊外有大批市民集會，期間有人拋擲雜物致警員頭部有裂傷。警方於驅散時拘捕3名男子，指他們涉嫌涉嫌用圍欄堵路及向警員拋擲雪糕筒。涉案3人被控在公眾地方作擾亂秩序行為及襲警罪，案件今(6日)在西九龍法院提訊，被告暫毋須答辯。裁判官把案件押至8月3日再訊，以待控方索取律政司指示及警方進一步調查。

案件押後期間，2名被告分別准以5000港元保釋金，以及6000港元保釋金和人事擔保外出，並不得離港、須到警署報到、遵守宵禁及禁足令。另有一名被告因留院而缺席聆訊，裁判官准被告於6月10日或更早時間到庭提訊。

控罪指，55歲被告劉雨釗報稱送貨員，他於今年6月4日，在亞皆老街與砵蘭街交界在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即用障礙物堵路。另21歲學生曾勁麟被控於同日同地，襲擊在正當執行職務的警員A。

至於今日缺席55歲的被告曾子良，被控於同日同地，在公眾地方作出擾亂秩序的行為，即用障礙物堵路。

裁判官於庭上斥被告的行為，指暴力會造成連鎖行為，影響更多人使用暴力，並反問被告：「社會見到，個心會唔會痛」？