工廈改建過渡性房屋遙遙無期　團體促增撥款支援

港府早於2018年施政報告提出，容許工廈改裝為過渡性房屋，惟至今未有單位落實。立法會工業大廈政策相關事宜小組委員會今日(6日)召開公聽會，了解公眾對工廈政策事宜的意見。有團體一行5人趁會前到政府總部外請願，要求小組務實制訂改建工廈方案，又促請政府增加撥款支援改建項目，並提高工廈提供過渡性房屋的時限，由現時5年提高至最少8至10年。

葵涌劏房居民大聯盟、葵涌工廈劏房戶關注組等5名成員到場請願。聯盟指，不少基層因面對高昂租金，別無選擇下遷入工廈劏房，惟面對政府部門執法而需搬遷。坊間多年來建議改建工廈成過渡性房屋一事，政府雖多次表示積極研究，但最後往往不了了之。

聯盟促請政府盡快增加及通過撥款，支援改建工廈為過渡性房屋，並發掘更多閒置用地或單位，包括空置校舍及政府宿舍等，改作過渡性房屋用途，以推出更多不同形式的過渡性房屋計劃，盡快令居住於不適切居所的市民搬離惡劣環境。聯盟又建議政府調高關愛基金下的搬遷津貼試驗計劃金額，為需要搬遷的基層家庭解決燃眉之急。