60%基層欲擺檔　墟市成失業救生艇　團體批申辦難促檢討

新冠肺炎重挫各行各業，不少小商戶經營慘淡或倒閉，小販亦因入不敷支不願擺攤，囤積大量貨物。有民間團體訪問約200名天水圍街坊，發現超過75%受訪者於疫情下的經濟狀況轉差，逾60%認為基層市民有需要於墟市擺攤幫補收入。團體認為現時經濟下行，墟市可作為市民失業的救生艇，惟申辦過程困難重重，動輒需時3個月以上，批評政府架構官僚，當局應盡快檢討政策、設立墟市專員統一處理申請程序及設立種子基金減低籌辦墟市的成本，並於天水圍設立固定小販區。

天水圍社區發展陣線聯同天水圍小販關注組，於上月2日至18日訪問202名天水圍居民，發現超過70%受訪者在疫情期間收入不穩、工資減少或失業。逾85%認為天水圍需要可買賣廉價物品的地方，31%對擺攤幫補收入有興趣。

撐基層墟市聯盟發言人張延指出，申辦墟市向來不易，除須支付數萬港元成本，由於政府不同部門審批標準不一，或會互相推卸場地選址的管理責任，「好遲先知搞唔搞到」，導致宣傳期過短、人流不足問題。

張續指，早前申請預留9月的場地舉辦墟市，並已因應疫情提出多項防疫措施，包括人流管理及要求各攤檔相距至少1.5米等，惟因政府尚未更新疫情指引及開放場地，至今仍未獲批，批評其制度官僚，未能協助基層市民渡過眼前難關。

元朗區區議員兼街市及地區墟市工作小組主席郭文浩指出，現時申辦墟市須「過五關斬六將」，期望工作小組未來可邀請民間團體及街坊，直接與政府官員溝通和發表意見。

於天水圍擺攤約10年的林小姐指出，早年需照顧2名子女，無法外出工作，一家四口靠丈夫每月1萬多港元工資過活，生活清貧，其後趁子女上學期間，以薄利多銷手法售賣衣服幫補書簿費，減輕財政壓力。街坊鍾太亦表示，墟市有助幫助檔主散貨，並為年輕人及家庭主婦提供工作機會，街坊亦有較平價的消費選擇，期望未來可加快墟市申請流程。