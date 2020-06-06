物管抗疫津貼接逾萬宗申請　暫批出2.8億元

新冠肺炎疫情下，政府在「防疫抗疫基金」下設立的「物業管理業界抗疫支援計劃」，截至今日(6日)已收到約10600宗申請，當中約8500宗申請已獲批核。已批核的申請涉及資助金額超過2.8億港元，惠及逾35000幢樓宇及逾70000位前線物管員工。

政府於2月下旬在「防疫抗疫基金」下設立「物管支援計劃」，資助合資格的私人住宅和綜合用途大廈的業主組織或物管公司，向前線物管員工發放「抗疫辛勞津貼」；同時亦為業主組織或物管公司提供「抗疫清潔補貼」，以減輕加強清潔工作的成本，從而減輕業主和租戶的負擔。

同時政府於5月30日公布「優化計劃」，將資助期延長3個月，即今年6月至8月，以及放寬每幢合資格大廈的「抗疫辛勞津貼」資助名額上限至每幢100個。該計劃的截止申請日期為下月15日。如物管公司和業主組織已經在早前的計劃遞交申請，則無須就「優化計劃」再次遞交新申請，民政事務總署或物業管理業監管局會直接與有關物管公司和業主組織聯絡。