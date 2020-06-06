從修補物件中互補關係　維修店夫妻繹紛亂中的平淡美

走上銅鑼灣堅拿道東的唐二樓，是許國明與太太的維修店。然而在早上只得老闆娘的身影，她接着電話，也招待上門顧客，戲稱自己可能比丈夫勤力，「你睇我依家都返緊工，佢仲未返，你話邊個勤力啲？」

許太太與老闆年輕時在工廠工作相遇而結合，至今已是三十三年。他們沒有甚麼浪漫，更多是實際的同甘共苦，兩人於1990年代儲得一筆資金北上開廠，然而2003年沙士疫情令經濟衰退，許老闆決定關掉工廠回港發展，幸而在還掉債務後，夫婦仍有一筆金錢可再作打算，算是全身而退。

回到香港卻苦無發展方向，許老闆考的士牌不果，機緣巧合下知道有人出售修鞋工具，雖不懂修鞋卻決定破釜沈舟買下邊學邊做。許太太憶述丈夫當時會去中環一些排檔向前輩請教，吐槽丈夫但卻心裏有數，「佢都算勤力嘅」，卻不忘再「批評」對方工作「滋悠」。

許老闆正午時回來，被問到如何回應妻子的批評，先是很巧妙地「拆彈」，稱讚對方「日頭好勤力」，接着解釋自己遲上班的原因。許老闆習慣晚上更安靜的環境才修理東西，而妻子主要負責與其他人接洽，自然在日間先上班開舖。許太太當然知道丈夫的生活作息，補充說對方會晚飯後工作至凌晨才睡覺，即使如此，卻每天都會如常上班，沒有一天偷懶。

然而面對工作慢的「控訴」，許老闆並不同意，指自己是中年入行，沒有經過「學師」階段，「只不過憑着我做唔住我就會死嘅心態一味打拚去做」，因此他認為定要做得好過人，客人才會光顧，「你做到同樓下一樣，我使乜行條樓梯上嚟畀你做？」

在兩夫婦努力經營下，店開了十多年也算是有不少客人，許太太說有些客人很有趣，會怕了老闆，老闆在就會暫時不來，原因是老闆說話很直接，可能嚇壞了一些人。她笑指自己不會罵客人，「同一句說話可能你語調好啲，客人聽得就會舒服啲」，客人付錢都付得甘心。

許老闆對這些「指控」不置可否，也承認自己比較急躁，妻子慣了「跟客」而技巧更好，他也說對方一直遷就自己，「一齊生活、一齊工作，有好多嘢我知佢都知，有時我嘅諗法係點，佢會體會到」，老闆也坦言如果只有一個人做，根本走不到這步。

被問及有沒有說話跟妻子說，直白的老闆爽快答道沒有，但快將步入花甲之年的他，開始想着退休的生活，再有機會會不會找老闆娘做工作拍檔？「唔做partner啦，我搵佢一齊享清福。」