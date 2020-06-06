小學復課在即瀝源邨爆疫家長憂心　司機提前清潔校巴

沙田瀝源邨祿泉樓多名住客先後確診新冠肺炎，而區內有多間中小學，隨着小四至中二學生於下周一(8日)復課，令人憂慮疫情蔓延。今早(6日)區內大部分學校有職員在內工作，為復課作準備、或接收小一叩門的申請表。有該區的校巴司機指，在疫情下復課令部分家長擔心，會加強清潔校巴防止病毒傳播；有家長則表示復課無可厚非，認為上半日課的安排合適。

祿泉樓10分鐘步行路程內共有3間小學，包括聖公會主風小學、天主教聖華學校及沙田崇真學校。在聖公會主風小學門外，今早有校巴司機進行清潔，學校鐵閘打開，間中有職員出入。主要接載該校學生的校巴司機陳先生表示，近期瀝源邨爆發疫情，但「阿楊生(指教育局局長楊潤雄)話繼續開學嘅，咁咪要做囉，無得擔唔擔心㗎啦」。他又指現時區內爆發疫情，氣氛較為緊張，亦有家長表示擔心，但當局表示不停課，他們亦只能做足預防措施，因此今早特意提前清潔校巴。

陳又指在開學後，每位校巴司機皆會載口罩和隨身攜帶酒精搓手液，周一開學的只是高小學生，「唔係好多人啫，但係15日開始多咗學生，就另一回事啦」。他指，祿泉樓與學校距離甚近，住在該處的學生不會乘坐校巴，因此不感到擔心。

至於沙田崇真學校，校門今日如常開放，有零星家長到校叩門，校內亦有職員消毒。與女兒到學校叩門的黃女士表示，為女兒報讀鄰近疫廈的學校確有擔心，奈何一直心儀學校，其教學理念亦適合女兒。她又認為當局決定開學無可厚非，「再唔開學好多小朋友喺屋企太悶啦，幾個月喺屋企，又冇出過去」，又認為復課半日的安排令人較為放心。她指，會先暫停小朋友的興趣班，亦會減少出門次數。

而天主教聖華學校則沒有開門，大門貼上告示，標明所有進入學校的人士須量度體溫及載上口罩，若體溫高於37.5度便不宜進入校園。