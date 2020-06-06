修例風波：黑暴「重燃」　網民籲明參與九龍區遊行

由多個學生組織發起的「重燃之路九龍大遊行」，原定於明日(7日)舉行，警方於周三(3日)就遊行發出反對通知書。警方今日(6日)在Facebook專頁表示，留意到仍有部分網民在網上煽動市民參與未經批准的集結，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的群組聚集，並重申警方絕不容忍任何違法行為，會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法。

近日有網民發貼討論事件，並稱「如果次次都出反對通知書，係咪以後唔使出嚟」、「九龍行街唔畀咩」，亦有人稱「即係其他地方唔反對」；未知網民會否如期上街，或聚到其他地區示威抗議。

就明日九龍區的公眾遊行，警方指考慮到新冠肺炎疫情，經風險評估後，基於公共安全、公共秩序及保護他人的權利和自由的考慮，故早前已向主辦方發出「反對公眾遊行通知」。惟警方留意到仍有人在網上煽動市民參與未經批准的集結。

警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反禁聚令。