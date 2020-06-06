連爆多宗警方高層涉霸官地　地政總署被指龜速執法

地政總署「龜速」執法，多宗涉霸官地個案跟進近三年或以上，仍未糾正違規情況。近日多名警方高層居所被指涉嫌霸佔官地，包括警務處外籍助理處長陶輝及警務處輔助警察隊總監楊祖賜。有指地署早於2014年及2017年已分別接獲前者及後者的相關投訴，惟跟進至今仍未完全糾正違規之處。

今年4月先有警務處助理處長陶輝，其位於清水灣碧水新村的牌照屋陷入霸地風波；而上月有警務處輔助警察隊總監楊祖賜於上月被揭其位於西貢北港新村的村屋，疑佔用官地作泊車用途。

就陶輝牌照屋一事，有村民透露早於2014年已得悉有人向地政總署舉報陶的牌照屋違規，但不了了之，直至今年事件遭廣泛報道，方令情況得以改善，原本圍封花園的圍欄已被拆除。署方上月表示在涉事牌照屋發現有政府土地未經批准被佔用，已在現場貼通知，飭令限期前停止佔用，否則會採執管行動；換言之署方由接報至貼通知，共花上近6年。

至於楊祖賜的村屋方面，有指地署於2017年已接獲市民舉報，投訴屋主佔用官地作花園及泊車，署方其後指出該屋磚牆及大閘阻礙官地，惟至今已跟進近3年，相關違規情況仍未糾正。