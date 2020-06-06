港版國安法：團體月中發起公投　動議通過即罷工

人大早前通過制訂「港版國安法」，隨即引起本地及國際關注，部分港人亦憂慮外資或會撤出香港。有23個工會今日(6日)組成聯合陣線，宣布將於本月14日發起全港首次罷工公投，以向全球政府表達香港打工仔對港版國安法的不滿，並為未來的「萬人停罷」作前哨準備。若當日各工會合共取得6萬票，總票數達60%贊成動議，並有80%工會達到其自行制訂的人數門檻，即會發起罷工。

橫跨文職、運輸、飲食等逾20個行業共23個工會，組成「二百萬三罷工會聯合陣線」並發起全港罷工公投。若動議通過，將啟動兩階段罷工，包括為期3日、沒法例保障的「警示性罷工」，並視乎內地及香港政府反應，再推行下一階段的曠工式罷工。至於公投時間及日期將於稍後時間公布。

香港資訊科技界工會代表鄧卓文指出，警示性罷工不受法例保障，將允許參加者以各種方式罷工，包括領取假期等，又指資方難以在短時間清算及重新聘用所有罷工人士，認為屆時若有海量人數罷工，將是參加者的最大保障。另外，亦會考慮無限期罷工。

香港酒店工會主席徐考澧指出，港版國安法令香港形象直插谷低，擔憂落實後會影響打工仔飯碗。他指，工會屬採用實名制的法定組織，認為是次公投可確實代表民意，而非純「口講有幾多人」，又期望今次行動可打破港人「假日抗爭」思維，把抗爭融入日常生活。職工盟主席吳敏兒則強調，會全力支持罷工行動，同日會邀請旗下約90個屬會參加。

另外，中學生行動籌備平台亦將聯同各工會進行罷課公投，以表達對港版國安法的不滿，並會以罷課作手段阻止法例落實，呼籲中學生於下月14日帶同學生證到票站或於網上投票。目標至少1萬名中學生投票，總票數60%贊成則通過。至於罷課細節，則視乎社會形勢、投票結果、以及港版國安法的內容再作決定。