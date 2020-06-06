推銷低息貸款呃6人59萬元　25歲男子串謀行騙被捕

油尖警區重案組及尖沙咀分區警員經情報分析，昨日(5日)展開行動拘捕一名男子，他涉嫌與6宗「串謀詐騙」案有關，涉款近60萬港元。油尖區重案組主管徐浚銨表示，早前接獲市民報案，指有騙徒訛稱為銀行機構職員，以電話游說事主接受低息貸款優惠。其後，轉介事主到分租辦公室簽署協議書，要求事主存入8至20萬至指定戶口以作借貸資產證明，犯罪集團成員向事主聲稱最終會將有關費用交還，事主不虞有詐。隨後，事主按指示將金錢存入戶口後，俱未能聯絡上述職員，懷疑受騙。

昨日，警方得悉該犯罪集團成員相約其中一名受害人，到尖沙咀漆咸道南辦公室會面，警員遂在附近埋伏，待時機成熟時現身，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名姓王(25歲)本地男子。警方經初步調查，相信他涉及6宗同類案件，涉款約59萬港元。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。6名受害人為3男3女，年齡介乎31至55歲。

警方相信有財務中介透過低息貸款計劃，招徠客戶。警方呼籲市民，如收到自稱銀行職員的電話，應設法核實對方身份，不要輕信可疑的借貸轉介服務。如有任何懷疑，可致電反詐騙協調中心熱線18222查詢。根據香港法例，串謀詐騙罪，最高可被判監禁14年。警方提醒市民切忌以身試法。