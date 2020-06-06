瀝源邨商戶嘆難捱　延長營業時間生意仍跌80%

沙田瀝源邨祿泉樓先後有多名住戶確診感染新冠肺炎，專家早前懷疑是大廈公用設施播毒，政府於前日(4日)決定撤走全座10及12室單位。附近商戶大嘆生意難做，為求增加收入延長營業時間，但生意仍然大跌，有店家就索性關門兩日。有祿泉樓住戶表示，有互助委員會向他們派發口罩，但口罩運輸過程不明，擔心增加傳播風險。

住在祿泉樓的陳女士相信，超級帶菌者已經入院，再爆發疫情的風險不高。她又指有前區議員近日以互助委員會名義把口罩放到他們信箱，由於港大微生物學系講座教授袁國勇指病毒或會通過信箱傳播，她擔心「派埋啲人嚟我條邨到，又去其他邨到」，或令疫情的傳播風險大增。她指每日皆有清潔家中U型渠，雖有擔心，「但無理由唔去洗手間㗎」。她稱，平日若離開家中太久，會倒漂白水清潔渠管，但為免令渠道受損，亦不會以太刺激性的清潔劑消毒。

瀝源廣場大部分商戶皆繼續營業，但有個別商戶在店外張貼告示，指因應疫情要停業2日。經營茶餐廳的鍾先生表示，近期餐廳生意難做，因此把營業時間延長至晚上11時，又在店內放置口罩和酒精搓手液讓客人取用，但生意仍大跌80%，「基本上冇客啦，等死囉！」鍾先生又指在沙士之時，瀝源邨已有慘痛經歷，街坊一直十分努力防疫，但不料「守唔到尾門」。問及會否關門避疫，他指：「冇得避㗎啦，要嚟就嚟㗎啦，個天要落雨有乜辦法呀？」

經營中藥店的陳先生表示，附近近期「靜晒」，人流減少最少三分一，生意額亦減少約三分一。他表示，現時售賣成藥會較為謹慎，若病人到藥房求醫時出現高燒，會勸告其進行病毒檢測。