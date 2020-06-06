議員轟港協暨奧委會選拔運動員欠透明度　遴選制度不公

審計署於4月發表審計報告，炮轟港協暨奧委會選拔運動員欠透明度和問責不足。立法會政府帳目委員會今（6日）開會，有議員質疑遴選運動員的準則，並質疑2018年亞運泳隊選拔程序的公平性。

立法會政府帳目委員會今開會，就報告中有關「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會」的事宜舉行聆訊，會上主要討論總委員吳旭光之子吳欣鍵獲男子100米蛙泳參賽資格一事。議員林卓廷質疑遴選運動員的準則，其中包括以短池比賽排名作標準，並未紀錄就「丙級精英運動員獎學金持有人」的遴選準則通知運動員。雖然泳總以泳手在長池得分作提名標準，但奧委會卻將吳欣鍵在亞洲室內暨武術運動會（亞室運）的短池比賽排名納入遴選資格，林質疑亞室運規格未達標。

另外，議員梁繼昌同樣質問有關遴選委員會的利益申報程序。他表示若委員與選手為家屬關係仍可投票，對其他選手造成不公。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務秘書長王敏超回應稱，選手有既定遴選準則，包括獎學金在內以正式或非正式的途徑告知泳總屬會。行政總監鄭國鴻同樣指出，有關準則在會員大會上獲通過，惟他承認未有清楚列明，將來會就遴選準則列出清單。他亦承認無考慮委員與運動員之間的家屬關係，只有考慮委員在屬會的職位、是否屬供應商等利益關係。

王敏超續稱事件對運動員不公道，認同要保護運動員，但要全面審視事件，並稱涉事運動員心情低落，甚至曾向隊友透露有輕生念頭，需與心理學家見面。林卓廷則回應非針對入選的運動員，而是針對遴選制度。