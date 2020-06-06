政Whats噏：17區區議會聯合大會險爆內訌　場面一度混亂

除咗離島區區議會之外，其餘由民主派揸莊嘅17區區議會今日(6日)舉行聯合特別大會，原本都好地地，但有區議員「先斬後奏」要求加插臨時動議，仲差啲爆發內訌，場面一度混亂，好彩最後「一個願打一個願捱」，被知會嘅一方耍冧認衰冇做好溝通工作，咁先至冇出現割蓆咋，究竟發生咩事要咁忍辱負重啊？

話說今日聯合大會嘅原定議程只係討論撤回「港版國安法」立法，但屯門區議員張可森喺每區逐一表決環節突然提出臨時動議，要求設立香港公民議政平台，仲話要17區即時表決。此話一出，令到事前唔知悉動議嘅灣仔、觀塘、東區等近半區議會搲晒頭，於是灣仔區議會主席、主持會議嘅18區民主派聯絡會議輪任召集人楊雪盈就提議休會討論，觀塘區議會主席蔡澤鴻都話「畀啲時間我哋傾下，觀塘未睇過個動議」。

之不過張就好激動咁反對「冇時間咁拖落去喇」，又同附近沙田、元朗等區議會一齊起哄、大叫「投票」，期間北區區議會仲一度離席，直到表決呢項臨時動議之前都冇入返場內。雖然聯合大會最終都有就呢項議程表決並獲通過，但事後聽到有區議會主席私底下投訴，「突然咁塞埋嚟，好難唔焗住支持喎，下次至少提早通知聲吖」。

17區區議會主席喺完會後都有解畫，話北區離席前已經喺區內表決通過咗臨時動議，強調動議係17區一致通過喎。至於問到有近半區議會事前唔知悉會否感到不被尊重時，佢哋就話唔會，覺得係溝通誤會喎，仲話雖然畫面唔太好睇，但最後都有傾，認為呢個先係佢哋心中民主嘅示範喎。究竟係民主示範定霸王硬上弓，相信公眾自有定論。