2.5億購空氣淨化系統　疑裝嵌出錯　買完就壞

中環灣仔繞道甩漏問題多，路政署自揭耗資兩億五千萬元的繞道空氣淨化系統，去年二月投入服務不久後即壞，東面通風大樓十五台風扇中，有七台風扇出現不同程度的損壞，初步懷疑承建商在調校風扇扇葉期間，螺絲裝嵌的工序出問題導致部分螺絲鬆脫，螺絲鬆脫亦導致部分扇葉邊緣受損。事發後系統隨即關閉，繞道工程顧問公司於三月初才將事件通知該署，該署四月才自爆事件，並於五月初宣布已修復完畢。

繞道隧道通車前亦被揭有漏水及混凝土測試不合格等問題。本報曾於二○一八年底、即通車前踢爆繞道通車前驚變「水簾洞」。當時有工程人員在銅鑼灣避風塘底的隧道段內，發現多處嚴重滲水，隧道管壁底下的石壆有大大小小數平方米不等的水漬，地面更處處是「水氹」，需要拆開早已安裝好的隧道飾板檢查。

繞道隧道段漏水問題引起關注後，即被踢爆原來工程動工期間，其混凝土測試不合格。據悉隧道早於一三年至一四年動工期間，已有逾百個監測點的混凝土澆注及凝固時溫度及溫差不符合約要求，多個監測點均顯示溫度及溫差超標。路政署當時承認事件，並指該署駐地盤人員已即時要求承建商跟進及督促改善，有關混凝土經正確養護工序後並無出現特別的裂紋問題。