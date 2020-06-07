港府監管不力基建醜聞不絕　千億工程靠「打針」搶救

政府基建工程多年來醜聞不斷，每逢大雨滲漏問題立即「現形」，過去先後發生沙中線紅磡站北面連接隧道嚴重滲水、高鐵西九龍站漏水成「水簾洞」奇景。不過，這些不斷補漏的工程超支如同「財政黑洞」，全由庫房支付，庫房儲備已由去年的逾萬億元，跌至目前只有九千多億元。有學者批評政府監督管理不善，更強推造價六千多億元的「明日大嶼」填海工程，擔心超支不斷將被掏空庫房。

基建淪為「水簾洞」早已屢見不鮮，醜聞多多的近千億工程沙中線紅磡站工程的鐵路隧道滲水，工程人員花近半年時間嘗試灌漿及「打針」仍搶救無效，漏水情況仍不斷惡化。另一個天價鐵路工程廣深港高鐵香港段同樣屢遇「水劫」，通車前夕被揭發米埔段隧道滲水，影響信號系統，港鐵一度暫停高鐵試車。其後西九龍站又不敵天雨，地下一層售票大堂嚴重漏水變「水簾洞」。然而，因政府監管不力而導致的基建超支全由庫房承擔，政府財政儲備已不斷下降，由一八/一九年度的一萬一千六百多億元，減少至一九/二○年度的一萬一千三百億元；二○/二一年度再減少一千三百多億元至九千九百四十億元。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強批評，承辦商馬虎，滲漏工程屢現，而政府卻無吸取教訓，監管不足，只不斷花公帑填氹。他擔心在庫房儲備不斷下降的情況下，繼續強推耗資六千多億元的明日大嶼填海計劃，意味着納稅人需不斷「填氹」。他建議政府應在基建與承辦商簽訂協議，三年內有出現瑕疵，由承辦商負責保養，又或者制訂超支封頂機制，以免「陰乾」庫房。