我有正能量：視像特訓 遙距助 SEN學童訓練

有團體開設視像訓練課程，讓有特殊學習需要的學童在停課期間亦能繼續接受訓練。

自疫情爆發以來，學校除了需停課外，所有到校支援服務亦受影響，有特殊學習需要（SEN）學童的到校訓練服務被迫暫停。然而，訓練一旦中斷，有機會令SEN學童累積的訓練成果出現倒退。為盡量減低對學童的影響，有團體另闢蹊徑，開設視像訓練課程，讓小朋友在停課期間仍可繼續接受訓練，以免耽誤進度。

「媽咪拋個波畀喜容，喜容要用兩隻手夾住波波喎。」透過視像鏡頭，治療師指導喜容與母親Nana完成拋接訓練。就讀幼稚園高班的喜容，約1歲半時確診發展遲緩，語言能力及大小肌肉發展較同齡小朋友慢，經轉介後開始接受香港基督教服務處的職業治療訓練服務。經過約3年訓練，喜容獲得很大進步，正當一切都非常順利之際，一場疫情卻令喜容的復康之路添上變數。

新冠肺炎疫情下，職業治療訓練等到校服務需暫停。「都擔心訓練成果會喺呢段時間消失，因為小朋友留喺屋企未必有咁多活動機會，對佢哋情緒同埋活動方面可能有負面影響。」去年開始跟進喜容訓練進度的物理治療師姚丹虹表示，SEN兒童需要恒常地接受訓練，但面對面的訓練在疫情下未知何時才能恢復，無疑令導師及家長難以心安。

為免耽誤進度，香港基督教服務處心橋融合教育服務隊自2月起開辦線上訓練課程，利用手機通訊軟件的視像對話功能作遙距教導，並把教材傳送予家長，後來由於有家長表示未能掌握如何使用教材，便轉而使用線上視像會議軟件進行訓練課程，借助軟件功能讓治療師一邊與小朋友對話，一邊播放活動教材。

協調主任暨高級言語治療師陳嘉霖表示，視像訓練除了能讓小朋友保持訓練進度，物理治療師亦能透過鏡頭了解個案家庭環境，「以前唔會知道點解小朋友返到屋企之後做唔到練習，但依家就會多咗理解，知道係家居環境問題、器材問題定係其他問題。」

陳亦指，這套線上訓練模式得到不少家長支持，至今已完成約兩萬次視像訓練課堂，加上早前機構進行的成效研究顯示，有65%家長認為即使未來恢復面對面訓練，亦希望保留視像訓練模式，讓未能抽空出席訓練的小朋友能在家補堂，故機構正研究未來如何讓視像訓練與傳統訓練作互補，讓職業治療訓練服務發揮更大成效。

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