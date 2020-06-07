探射燈：牌照屋不能轉讓　寮屋無業權

農地上興建的建築物一般可分為4類，已補地價的丁屋或永久屋、已登記寮屋、牌照屋或非登記寮屋。除已補地價的丁屋或永久屋可合法買賣外，其他建築物買賣均有限制。地政總署地段索引圖有標示已登記寮屋及牌照屋位置，未有顯示者就分分鐘是非登記寮屋，可能面臨清拆風險。

牌照屋一般有固定牌主，需繳交牌照費，通常牌照規定不能轉讓，否則被揭發會被取消牌照，房屋淪為違反地契的非法屋。執業大律師陸偉雄亦指，寮屋屋主沒有合法業權，交易後新買家亦不會有業權，而且已登記寮屋重建亦有限制，如構建外牆物料及面積等，故寮屋私下擴建或重建，遭地政總署揭發後，隨時遭拆屋。

陸又指，在進行有關農地連寮屋交易時，地產代理隨時只是「口講口賠」，事後可能出現爭拗，買家為「穩陣」起見，可於合約上列明農地面積及上蓋建築物數量等資料，帶同朋友一同簽約作證，或紀錄交易過程，以便日後追究。而懷疑地產代理在銷售過程中涉失實陳述，亦可向地產代理監管局投訴。

地監局回覆指，去年有299宗涉及地產代理的投訴，前年則有306宗，該局會對有關投訴進行調查及紀律研訊，處分包括訓誡、罰款及撤銷牌照等。

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