探射燈：違規作民宿　或勒令拆卸

牌照屋違反條款，可被要求拆卸，但在地政總署長期「不作為」下，違規個案湧現。大嶼山梅窩有牌照屋疑違規出租作民宿，至疫情下遊客減少，才變陣將單位作月租出租。

大嶼山梅窩東灣頭路有牌照屋作出租民宿，並以面對環境優美的銀礦灣沙灘作招徠，在民宿出租網站顯示，該民宿每晚房租約300港元。該牌照屋樓高兩層，屋外有售賣飲品及燒烤食物，又有燒烤爐可租用，負責人承認房間有放上出租民宿網站，但因疫情關係，暫時不作日租，只供月租。網上評價顯示，該民宿於2017年已有人留言，旅客來自不同國家。

但民政事務總署牌照事務處資料顯示，該牌照屋未持有賓館或度假屋牌照。法律界人士梁永鏗表示，牌照屋的發牌條款每區不同，「冇話唔可以出租，有啲又講明只可擺農具或耕作物，有啲可能准許人住，因為當時話要有人看管啲工具。」他指條款各有不同，若然牌照人破壞條款，政府可以收回牌照，甚至勒令拆卸建築物，至於建築物內的住客或租客，則有機會被趕走。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！