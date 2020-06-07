探射燈：購農地送寮屋　買家隨時中伏

外籍警官報住牌照屋惹風波，臨時房屋如牌照屋及寮屋問題引起關注，但買賣未有放緩。多區有私人農地「送」臨時房屋出售，部分更疑「一開二」買賣，又有經紀教路連鄰近官地亦可霸佔。法律界人士指農地問題複雜，陷阱處處，買家隨時蒙受損失，議員批評涉及寮屋賣出向來存在灰色地帶，部門多年未有做好監管。

地產網站不難發現農地連屋出售，1名地產代理日前帶東網記者參觀上水1幅3800平方呎農地，並稱「送」1間石屋及1間鐵皮屋，開價320萬港元。石屋呈Ｌ型，鐵皮屋已倒塌，外牆均可見紅字，但當記者詢問是否登記寮屋時，代理支吾以對。她不諱言當中1500平方呎屬政府土地，「起鐵絲網時，可圍埋出面（指政府土地），冇人理。」根據地政總署地段索引圖，上址只有一間已登記的臨時房屋。她隨後帶記者參觀元朗上村另一幅農地，亦有已登記寮屋。

粉嶺亦不乏同類放盤。另一代理帶記者參觀粉嶺萬屋邊的5000平方呎農地，並指地上1間寮屋「連1000（平方）呎官地」，開價300萬港元。現場可見該屋「一開二」，一邊以鋅鐵搭建，一邊以石材建成，代理指只有鋅鐵搭建的「半間屋」放盤，又教路要重建先起好屋頂，否則恐被注銷寮屋登記號碼。惟地政總署資料顯示，該地只有一間已登記臨時房屋。

粉嶺嶺皮村另1幅2300平方呎農地，亦連1間300平方呎新建鐵皮屋出售，開價220萬港元。代理直指該地與毗連一幅農地屬同一業主，鐵皮屋亦劏一半發售。地政總署資料顯示，該農地只有一間登記臨時房屋。

法律界人士梁永鏗表示，每間寮屋登記人只有政府知道，查冊沒有顯示，當進行農地連寮屋交易時，買家只會得知土地擁有人身份，一旦寮屋登記人並非地主，而寮屋登記人又已進行逆權侵佔程序，新買家不但未能買屋，更有機會蒙受部分土地面積損失。

議員柯創盛表示，涉及寮屋買賣一向存在灰色地帶，有心人可從中圖利。他批評政府監管不力，規劃整體房屋欠周詳計劃，致寮屋買賣不絕。

地政總署發言人表示，如發現牌照屋持有人違反條款，分區地政處會採取適當的執管行動，現存土地牌照約1.5萬個，前年及去年違規持牌構築物的個案共有175宗。上述個案正在調查跟進中，如發現有違規情況，會按既定程序採取執管行動。

東網記者及後表明身份向相關代理查詢，上水及元朗有關代理直指，相信地主，並不知地主是否寮屋登記人；粉嶺的代理則指已忘記有帶過人到該農地參觀。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！